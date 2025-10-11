Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 100% на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября введет дополнительные пошлины в 100% на импорт из Китая. Общий размер пошлины, пишет CNN, составит 130%.

«США применят к Китаю пошлину в 100% в дополнение к тарифам, которые уже действуют», — написал Трамп в своей соцсети Truth.

Также, добавил он, США введут экспортный контроль в отношении критически важного программного обеспечения, не став уточнять детали.

О планах ввести новые пошлины Трамп сообщил на фоне решения Китая ужесточить правила экспорта редкоземельных металлов, в которых нуждаются американские производители.

Биржи отреагировали на угрозу Трампа повысить пошлины на импорт из Китая значительным снижением основных индексов. К закрытию основных торгов индекс Dow снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим днем, S&P 500 потерял 2,7%, а Nasdaq — 3,5%.

Трамп в апреле начал торговую войну — объявив о введении новых пошлин на импорт из почти 180 стран мира. Наиболее сильно пошлины выросли для Китая, который в ответ поднял тарифы на ввоз американской продукции. На пике торговой войны между США и Китаем размер пошлин достигал 145% и 125 % соответственно. Затем обе страны стали снижать тарифы. США снизили основную ставку пошлины для китайского импорта до 30%, Китай взимал пошлины с американского импорта по ставке 10%.

