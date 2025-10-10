Макрон вновь назначил премьером Франции Себастьена Лекорню, ушедшего в отставку четыре дня назад

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром страны бывшего министра обороны Себастьена Лекорню.

6 октября Лекорню подал в отставку с должности премьера. Он занял меньше чем за месяц до этого — 9 сентября 2025 года — и провел на посту всего 27 дней.

Сам Лекорню написал в соцсети X, что принимаю «из чувства долга» миссию, порученную ему президентом. Он пообещал «сделать все возможное, чтобы обеспечить Францию бюджетом до конца года и ответить на проблемы повседневной жизни соотечественников». «Необходимо положить конец этому политическому кризису, который выводит французов из себя, и этой нестабильности, вредящей имиджу Франции и ее интересам», — написал он.

Лекорню предстоит сформировать новое правительство, а затем представить для утверждения бюджет на 2026 год, проект которого стал одной из главных причин отставки его предшественника Франсуа Байру.

С момента избрания Эммануэля Макрона президентом на первый срок в 2017 году премьер-министром был Эдуар-Шарль Филипп. В 2020 году его сменил Жан Кастекс, который пробыл на этой должности до мая 2022 года. На новом сроке Макрона премьеры стали меняться значительно чаще. Вначале эту должность заняла Элизабет Борн, ушедшая в отставку в январе 2024-го, и затем в течение года на этом посту сменились Габриэль Атталь и Мишель Барнье. В декабре 2024 года, после вотума недоверия правительству Барнье, Макрон назначил премьер-министром страны Франсуа Байру. Он ушел в отставку 8 сентября 2025-го после вотума недоверия.