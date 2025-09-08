Кабинет министров Франции уйдет в отставку после вотума недоверия премьеру Франсуа Байру. Это четвертая смена правительства за последние два года

Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия премьер-министру страны Франсуа Байру. Его правительство уйдет в отставку после девяти месяцев пребывания у власти.

Против Байру проголосовали 364 депутата. В его поддержку отдали 194 голоса. Голосование инициировал он сам — после кризиса, вызванного его планом «жесткой экономии», в рамках которого он предлагал сократить госрасходы почти на 44 миллиарда евро для снижения государственного долга Франции. Байру, в частности, предлагал заморозить налоговые ставки, а также социальные выплаты и пенсии на текущем уровне.

Ожидается, что 9 сентября Байру подаст прошение об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он стал шестым премьер-министром при Макроне с момента его избрания в 2017 году и пятым — с 2022 года.

С момента избрания Эммануэля Макрона президентом на первый срок в 2017 году премьер-министром был Эдуар-Шарль Филипп. В 2020 году его сменил Жан Кастекс, который пробыл на этой должности до мая 2022 года. На новом сроке Макрона премьером стала Элизабет Борн. Она ушла со своего поста в январе 2024-го, и затем в течение года на этой должности сменились Габриэль Атталь (в его правительстве многие ключевые министры сохранили свои посты) и Мишель Барнье, который сформировал свой кабинет. В декабре 2024 года, после вотума недоверия правительству Барнье, Макрон назначил премьер-министром страны Франсуа Байру.