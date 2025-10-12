Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Борьба шла между Эльбрусом и «Грозный-Сити»

Банк России сообщил 12 октября, что решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, которое с 1 октября шло на сайте ЦБ РФ.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России пообещал провести новое голосование с тем же списком символов.

«По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий», — добавили в ЦБ.

Онлайн-голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей проходило с 1 октября. Для лицевой стороны банкноты предлагалось выбрать одну из достопримечательностей Пятигорска, для оборотной — один из объектов Северного Кавказа. Среди вариантов символов Северного Кавказа оказались гора Эльбрус и комплекс «Грозный-Сити», за которые развернулась основная борьба. За изображение комплекса «Грозный-Сити» выступили власти Чечни. На этом фоне ЦБ 11 октября разрешил голосовать только после авторизации на «Госуслугах».Планировалось, что голосование продлится до 14 октября.

