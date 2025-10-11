ЦБ разрешил голосовать за изображение на новой 500-рублевой банкноте только после авторизации на «Госуслугах». Борьба идет между Эльбрусом и «Грозный-Сити»

Принять участие в онлайн-голосовании за дизайн новой 500-рублевой банкноты, которое с 1 октября идет на сайте Банка России, теперь можно только после авторизации на «Госуслугах».

Издание «Подъем» 11 октября обратило внимание, что другие способы авторизации, в том числе через аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также через почту, более недоступны.

Основная борьба за изображение на оборотной стороне идет между горой Эльбрус и комплексом «Грозный-Сити» в столице Чечни. «Грозный-Сити» активно продвигают чеченские власти. Рамзан Кадыров 10 октября пообещал разыграть десять телефонов iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити». Голосовать за Эльбрус призывает группа Z-блогеров.

Оппоненты, пишет «Подъем», обвиняли друг друга в накрутке голосов с помощью покупки аккаунтов в VK и «Одноклассниках».

После того, как в голосовании на сайте ЦБ осталась только одна возможность авторизации, чеченские СМИ, в том числе ЧГТРК «Грозный» и «Вести Республики», выложили в своих соцсетях идентичные видеоинструкции «Как восстановить доступ на Госуслуги» и «Как проголосовать за комплекс „Грозный-Сити“ через Госуслуги».

Голосование завершится 14 октября. Среди вариантов изображения на лицевой стороне купюры есть абсолютный лидер — Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске.

Еще о голосовании за изображение на новой банкноте в 500 рублей

У Кадырова конфликт с Z-блогерами. Что нарисуют на новой 500-рублевой банкноте — Эльбрус или «Грозный-Сити»? Глава Чечни обещает айфоны тем, кто его поддержит

Еще о голосовании за изображение на новой банкноте в 500 рублей

У Кадырова конфликт с Z-блогерами. Что нарисуют на новой 500-рублевой банкноте — Эльбрус или «Грозный-Сити»? Глава Чечни обещает айфоны тем, кто его поддержит