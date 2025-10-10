На сайте российского Центробанка с 1 октября идет онлайн-голосование за дизайн новой 500-рублевой банкноты. По традиции, в основе будут изображения исторических достопримечательностей определенного федерального округа — на сей раз Северо-Кавказского. На лицевой стороне купюры поместят один из памятников Пятигорска (административного центра округа). На оборотной — какой-то еще памятник. Изображение на обороте стало поводом для конфликта.

4 октября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал в своем телеграм-канале голосовать за комплекс «Грозный-Сити» — деловой центр в чеченской столице. «„Грозный-Сити“ — это не просто здание и не просто деловой центр. Он символизирует нашу победу над международным терроризмом, возрождение Чеченской Республики в составе России и начало новой эпохи мирной созидательной жизни», — провозгласил Кадыров.

Инициативу Кадырова тут же подхватили многие чеченские блогеры.

Группа Z-блогеров, в основном придерживающихся правых взглядов, в ответ стала агитировать за Эльбрус, чтобы не допустить победы центра «Грозный-Сити». Они подчеркивали, что в пользу чеченской достопримечательности «накручивают голоса».

10 октября Кадыров повысил ставки: пообещал разыграть десять телефонов iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити».

Эльбрус и «Грозный-Сити» оставили далеко позади всех остальных претендентов: Дербентскую крепость, Чегемские водопады, башни Вовнушки в Ингушетии и другие памятники. Голосование завершится 14 октября.