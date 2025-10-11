Politico: Латвия обязала более 800 россиян покинуть страну. Некоторые из них об этом не знают

Власти Латвии предписали 841 гражданину России уехать из страны до 13 октября, в противном случае их депортируют, пишет Politico со ссылкой на Управление по вопросам гражданства и миграции Латвии (PMLP).

Речь идет о проживающих в стране гражданах России, которые до 30 июня не выполнили требование о получении статуса долгосрочного резидента ЕС, для которого надо было подтвердить владение латышским языком на уровне не ниже A2 и пройти проверку безопасности.

Получить статус долгосрочного резидента ЕС были обязаны жители страны, принявшие гражданство РФ после мая 2003 года, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии.

Новые правила коснулись около 30 тысяч россиян. Большинство из них требования выполнили. Около 2,6 тысяч человек не стали получать статус долгосрочного резидента ЕС и добровольно покинули Латвию.

Однако более 800 граждан России не подали вовремя необходимые документы и теперь должны покинуть Латвию — их пребывание в стране незаконно.

При этом, пишет Politico, глава Управления по вопросам гражданства и миграции Латвии Майра Розе рассказала в телепрограмме «De facto», что некоторые из тех, кто должен покинуть страну, об этом не знают.

«Только когда они перестают получать пенсию, они понимают, что что-то не так, — сказала Розе. — Тогда они звонят нам и спрашивают: „Почему мне не платят пенсию?“ Мы отвечаем: „У вас нет вида на жительство“. Они спрашивают: „Где мой вид на жительство?“ Мы говорим: „Вы обязаны соблюдать закон“».

Глава пресс-службы PLMP Мадара Пуке сообщила Politico, что с 13 октября доступ к социальным услугам будет закрыт для 841 гражданина РФ, которые не выполнили требования о получении статуса долгосрочного резидента ЕС, они должны будут покинуть страну. Если они без уважительных причин не выполнят это требование в установленный срок, их могут принудительно депортировать.

Первоначально предполагалось, что жители страны, принявшие гражданство РФ после мая 2003 года, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии, должны были сдать экзамен на знание государственного языка, необходимый для получения статуса долгосрочного резидента ЕС, до сентября 2023 года. Однако затем срок сдачи экзамена был продлен на два года.

От сдачи экзамена были освобождены люди младше 15 и старше 75 лет; получившие образование на латышском языке; сдавшие экзамен по латышскому языку в учебном заведении, а также те, кто по медицинским показаниям не мог сдавать экзамен.