Россия пообещала помочь 800 россиянам, которых обязали покинуть Латвию

Министерство внутренних дел России пообещало «всестороннюю помощь» более чем 800 гражданам РФ, которые, по решению властей Латвии, должны покинуть эту страну до 13 октября.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, власти России разработали «комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания».

Так Ирина Волк прокомментировала сообщение издание Politico о том, что власти Латвии потребовали, чтобы 841 гражданин России уехал из страны до 13 октября, иначе их депортируют.

Речь идет о гражданах России, которые получили постоянный вид на жительство в Латвии и не выполнили требование до 30 июля получить статус долгосрочного резидента ЕС. Чтобы получить такой статус, им нужно подтвердить, что они знают латышский язык на уровне не ниже A2, а также пройти проверку безопасности.

Ранее власти Латвии требовали, чтобы статус долгосрочного резидента Евросоюза получили жители страны, которые приняли гражданство РФ после мая 2023 года и которые до этого были гражданами или негражданами Латвии. Новые правила затронули около 30 тысяч человек, многие из них требования выполнили, а около 2600 человек добровольно уехали из Латвии.