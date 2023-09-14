Латвия на два года продлила срок сдачи экзамена на знание государственного языка для граждан РФ, которым грозило лишение вида на жительство

Сейм Латвии поддержал в окончательном чтении поправки к Иммиграционному закону, дающие проживающим в стране россиянам еще два года на то, чтобы сдать экзамен на знание государственного языка.

Речь идет о жителях страны, принявших гражданство РФ после мая 2003 года, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии.

Ранее предполагалось, что проживающие в Латвии россияне, относящиеся к такой категории, с сентября лишатся вида на жительство, если не сдадут экзамен на знание латышского языка на определенном уровне (не ниже A2). Без ВНЖ у этой категории жителей не было бы права на работу, социальные гарантии и бесплатную медицинскую помощь.

От экзамена были освобождены: люди младше 15 и старше 75 лет; получившие основное, среднее или высшее образование на латышском языке; сдавшие в учебном заведении экзамен по латышскому языку; те, кто по медицинским показаниям не мог сдавать экзамен.

По оценкам властей Латвии, писало издание Delfi в начале сентября, причины для освобождения были примерно у 7 тысяч жителей, еще 18 тысяч человек должны были сдавать экзамен. Однако на сдачу записались лишь чуть более 13 тысяч человек, из которых около 11 тысяч дошли до экзамена. 61% граждан РФ, записавшихся на проверку, сдать экзамен не смогли.

Поправки, принятые сеймом 14 сентября, разрешают выдавать двухлетние временные ВНЖ тем, кто записался на экзамен, но не сдал его, а также тем, кто не сдавал экзамен по обоснованным причинам (например, из-за болезни или иных обстоятельств, на которые нельзя было повлиять). Предполагается, что за два года эти жители смогут успешно сдать экзамен.

Относящимся к вышеуказанной категории жителям, которые успешно подтвердили знание государственного языка, будут выдаваться постоянные виды на жительство, даже в том случае, если они не соответствуют стандартным требованиям для получения ПВНЖ — не могут подтвердить необходимый уровень дохода (не менее 500 евро в месяц в течение последних 12 месяцев или начисленная в Латвии пенсия), в также нахождение на территории страны в течение определенного количества дней.

Граждане РФ, которые не сдали экзамен, не собираются его сдавать и намерены покинуть страну, смогут находиться в Латвии до дня, когда вступит в силу окончательное решение об аннулировании вида на жительство.

В ходе обсуждения поправок к Иммиграционному закону предлагалось снизить возраст освобождения от экзамена до 65 лет, однако эта инициатива не нашла поддержки.

Против продления срока сдачи экзамена на знание государственного языка выступали депутаты сейма от Национального объединения, а на портале гражданских инициатив Manabalss.lv была размещена петиция против отсрочки, в которой, в частности, указывалось, что «если кому-то не хватило последних 30 лет, чтобы выучить язык страны проживания, то дополнительные два года тут ничего не решат».

Среди из причин, по которым после 2003 года граждане и неграждане Латвии получали гражданство РФ, были российские пенсии и социальные пособия, которые некоторое время были больше латвийских, а также возможность ездить в Россию без виз или работать там, не получая дополнительных разрешений.