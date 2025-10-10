В Липецкой области разбился МиГ-31

В Липецкой области во время захода на посадку потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолет, заявило российское военное ведомство, выполнял плановый учебно-тренировочный полет. «Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», — сообщили в Минобороны, добавив, что МиГ-31 упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта.

В Минобороны не стали выдвигать версий причин крушения самолета.

С начала 2025 года это четвертое авиапроисшествие с военными самолетами в России. В марте в Приморском крае разбился Су-25 (пилот катапультировался и выжил), в апреле в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 (один из пилотов при катапультировании погиб), в июле в Нижегородской области упал Су-34 (Минобороны сообщало, что оба члена экипажа выжили, телеграм-каналы писали, что один из летчиков умер от полученных травм).