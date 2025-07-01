В Нижегородской области упал Су-34

В Нижегородской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщило Минобороны РФ.

Самолет совершал тренировочный полет, при заходе на посадку у него отказала система выпуска одной из стоек шасси, заявили в ведомстве. Пилоты смогли катапультироваться.

Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе.

Катастрофа Су-34 стала третьей для самолетов этого типа за чуть более, чем год. В начале июня 2024 года Су-34 упал при выполнении тренировочного полета в Северной Осетии, оба пилота погибли. В конце июля Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, летчики успешно катапультировались.

В 2025 году военные самолеты в РФ падали дважды. 24 марта в Приморском крае после отказа двигателей разбился Су-25, пилот катапультировался. 2 апреля в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3, один из пилотов при катапультировании погиб.