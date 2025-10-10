Президент РФ Владимир Путин заявил, что в межгосударственных отношениях России и Азербайджана не было кризиса после того, как самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) потерпел крушение из-за российской системы ПВО.

Путин заявил об этом по итогам визита в Таджикистан, где он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Один из журналистов спросил, удалось ли Путину и Алиеву «наметить пути выхода из кризиса двухсторонних отношений или все же некий холодок остался».

Президент РФ отметил, что в отношениях стран не было кризиса, поскольку торгово-экономические связи России и Азербайджана значительно выросли.

Какой же это кризис межгосударственных отношений? Я бы сказал, скорее, что такой кризис эмоций был. И понятно почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, с трагическим событием — гибелью самолета и пассажиров его. Поэтому надо было спокойно разобраться. Нам нужно было время для того, чтобы с этим разобраться.

Путин добавил, что надеется на то, что Россия и Азербайджан «эту страницу перевернули» и смогут дальше реализовывать «действительно большие планы».

Кризис в отношениях Баку и Москвы возник после того, как пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в Актау в Казахстане в декабре 2024 года.

Владимир Путин на встрече с Ильхамом Алиевым, прошедшей в Душанбе 9 октября, признал, что самолет AZAL разбился из-за системы противовоздушной обороны России, которая в день авиакатастрофы отражала атаку украинских дронов на Кавказе. Путин заявил, что причиной крушения стал «технический сбой» российской системы ПВО, а две выпущенные ракеты «не поразили напрямую самолет», а взорвались в десяти метрах от него.

После встречи Путина и Алиева стало известно, что Азербайджан освободил из-под ареста главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, а Россия — бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаев. Их задержали летом 2025 года на фоне обострения отношений двух стран. При этом многие россияне и азербайджанцы, задержанные в то же время, остаются под арестом.

