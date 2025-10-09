Нобелевским лауреатом по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи

Нобелевский комитет объявил имя лауреата премии по литературе. В 2025 году наградили венгерского писателя Ласло Краснахоркаи «за убедительное и пророческое творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

Среди наиболее известных произведений Ласло Краснахоркаи, родившегося в 1954 году, — роман «Сатанинское танго», переведенный в том числе и на русский язык. В России также был издан его роман «Меланхолия сопротивления».

В 2015 году Краснахоркаи получил Международную Букеровскую премию, переводы его книг также неоднократно удостаивались престижных наград в разных странах мира.

В 2024 году Нобелевскую премию получила Хан Ган из Южной Кореи за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».

В рамках нобелевской недели 2025 года предстоит объявить имена обладателей премий еще в двух областях. 10 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 13 октября станет известно, кто получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году. Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Ранее уже стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики и химии.