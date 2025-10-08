Нобелевскую премию по химии дали «за разработку металлоорганических каркасных структур»

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по химии. Награду присудили в равных долях Сусуме Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи «за разработку металлоорганических каркасных структур».

Каракасные структуры (иногда их еще называют координационными полимерами) представляют собой нечто среднее между кристаллами и полимерами. Их главное свойство — наличие микроскопических внутренних полостей, где могут помещаться молекулы других веществ. Разнообразные каркасные структуры имеют специфическую способность связывать разные гостевые молекулы, на их основе можно делать материалы, поглощающие газы, хранящие молекулы лекарств или фильтрующие токсины из окружающей среды.

В 2024 году нобелевскими лауреатами по химии стали Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер. Хассабис и Джампер, создатели программы AlphaFold2, получают награду за «предсказание трехмерной структуры белка», а Бейкер — за «компьютерный дизайн белков».

Ранее уже стали известны обладатели двух нобелевских премий — в области физиологии и медицины и в области физики.

9 октября назовут обладателя премии по литературе, а 10 октября в Осло — лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 13 октября.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.