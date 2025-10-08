Сисадмина даркнет-маркета «Гидра» приговорили к 21 году лишения свободы

Суд в Ярославле приговорил к 21 году лишения свободы 37-летнего жителя Петербурга, который в течение 10 лет обслуживал серверную инфраструктуру «Гидры» — в прошлом крупнейшего в мире даркнет-маркетплейса по продаже наркотических веществ.

Как сообщила прокуратура Ярославской области 8 октября, подсудимый входил в преступное сообщество, занимавшееся незаконным сбытом наркотических веществ через «скрытую торговую площадку» в интернете.

В сообщении прокуратуры не говорится, что это за площадка, но отмечается, что преступную деятельность сообщества пресекли в апреле 2022 года (тогда же прекратила свою работу «Гидра»). Имя подсудимого также не раскрывается.

Как предполагает «Фонтанка», это сисадмин Борис Губко, которого ранее заключили под стражу в Москве.

«Гидра» прекратила свое существование после того, как в апреле 2022 года власти США и Германии конфисковали серверы даркнет-маркетплейса.

Суд в Московской области в декабре 2024 года приговорил предполагаемого основателя «Гидры» Станислава Моисеева к пожизненному заключению.