В Германии конфисковали сервера даркнет-маркетплейса «Гидра»

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В Германии в результате спецоперации конфискована серверная инфраструктура «Гидры» — одного из самых известных маркетплейсов, работающих в даркнете. Об этом объявила Федеральная уголовная полиция Германии (BKA), добавляя, что также изъяты 543 биткоина общей стоимостью около 23 миллионов евро.

Спецоперация, сообщили в BKA, стала результатом расследования, которое проводили немецкие правоохранительные органы с августа 2021 года при участии американских властей.

У русскоязычного маркетплейса «Гидра», работавшего как минимум с 2015 года, по данным немецкой полиции, было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов.

Оборот «Гидры» за 2020 год в BKA оценили примерно в 1,23 миллиарда евро. По этому показателю, говорится в сообщении полиции, «Гидра» может считаться одним из самых крупных в мире нелегальных маркетплейсов.

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