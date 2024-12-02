Московский областной суд приговорил 16 человек к лишению свободы на сроки от восьми лет до пожизненного, признав их виновными в организации преступного сообщества, незаконном производстве и сбыте наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Организатором преступного сообщества суд признал Станислава Моисеева. Его приговорили к пожизненному лишению свободы со штрафом в четыре миллиона рублей.

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что Моисеев — основатель даркнет-маркета «Гидра». «Медузе» не удалось найти в открытых источниках информации о том, что Моисеев — основатель «Гидры». В пресс-релизе прокуратуры также нет упоминаний о «Гидре».

«Гидра» считается крупнейшим даркнет-маркетом наркотиков в мире. Там зарегистрированы 17 миллионов покупателей и тысячи продавцов.

Соучастникам Моисеева назначили сроки от восьми до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 миллионов рублей. Их признали виновными, в частности, в организации и участии в преступном сообществе, незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере и организованной группой, незаконном сбыте наркотиков и по другими статьям.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год «преступное сообщество действовало на территории различных регионов Российской Федерации и Республики Беларусь». Оно занималось незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Участники сообщества связывались между собой через интернет, а «последующие сбыты наркотических средств бесконтактным способом осуществлялись через тайники-закладки», утверждало следствие.

В апреле 2022 года полиция Германии сообщила, что конфисковала серверную инфраструктуру «Гидры». Они также конфисковали 543 биткоина со счетов, связанных с маркетплейсом — это около 23 миллионов евро по курсу на апрель 2022 года. Тогда же Минфин США ввел санкции против «Гидры», которые предусматривают блокировку криптовалют. Ведомство подчеркнуло, что маркетплейс связан с Россией, и заявило, что «глобальные угрозы киберпреступности и вымогательства, исходящие из России, глубоко беспокоят США».