Бундестаг проголосовал за отмену получения гражданства Германии за три года

Бундестаг (парламент) Германии на заседании 8 октября проголосовал за поправки в миграционное законодательство ФРГ, отменяющие право на получение немецкого гражданства по ускоренной процедуре за три года.

Как сообщает Deutsche Welle, чтобы отменить ускоренную натурализацию, поправки в миграционное законодательство должен принять бундесрат — представительство федеральных земель ФРГ.

Бундестаг в январе 2024 года принял закон, упрощающий получение гражданства Германи. Поправки среди прочего позволяли получить гражданство за три года в случае успешной интеграции в немецкое общество — например, если иностранец знает немецкий язык на уровне C1 или активно участвует в волонтерской деятельности.

Представители консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которые в апреле 2025-го сформировали правящую коалицию, договорились, что отменят возможность получить гражданство Германии за три года.

