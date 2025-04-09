В Германии отменят возможность получить гражданство за три года

Представители консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в ходе коалиционных переговоров договорились, что отменят возможность получения немецкого гражданства за три года (так называемую турбонатурализацию). Об этом пишет Die Zeit.

При этом возможность получить немецкий паспорт за пять лет коалиция решила сохранить.

Deutsche Welle также отмечает, что коалиция может ужесточить миграционное законодательство. В частности, предлагается более активно высылать из страны нелегальных мигрантов, сохранить усиленный пограничный контроль и расширить список стран, чьи граждане не могут претендовать на убежище в Германии.

В январе 2024 года парламент Германии одобрил изменения в закон о немецком гражданстве, которые упрощают его получение. Вместо восьми лет гражданство можно получить за пять лет проживания в стране. Кроме того, в отдельных случаях есть возможность получить паспорт Германии, прожив в стране всего три года. Речь идет о наличии «особых интеграционных успехов» — уровне владения языком С1 (выше только C2) и общественной активности, например, участия в различных объединениях и ассоциациях. Претенденты на паспорт Германии также должны финансово обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно, не завися от государственных социальных выплат.

Изменения закона о гражданстве действуют с 1 июня 2024 года.

9 апреля было объявлено, что блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия договорились о формировании правящей коалиции. ХДС/ХСС занял первое место на досрочных выборах в бундестаг, прошедших в феврале. Второе место заняла ультраправая партия «Альтернатива для Германии», а Социал-демократическая партия стала третьей.

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