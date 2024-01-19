Бундестаг принял закон, упрощающий получение немецкого гражданства. За инициативу проголосовали 382 депутата, против — 234. Еще 23 человека воздержались.

По новому закону требования для получения немецкого гражданства стали одними из наиболее либеральных в Евросоюзе. Теперь стать гражданином Германии в общем случае можно после пяти лет легального проживания в стране (раньше было восемь лет). Отказываться от предыдущего гражданства при этом теперь необязательно. Дети иностранцев, рожденные на территории Германии, отныне будут гражданами автоматически (раньше для этого им нужно было прожить в стране не менее восьми лет).

В случае успешной интеграции в немецкое общество — например, хорошего знания немецкого языка или активной волонтерской деятельности — иностранец может подать документы на гражданство уже через три года пребывания в стране.

Принятие закона, упрощающего получение немецкого гражданства, было одним из основных предвыборных обещаний правящей коалиции в Германии.

Осенью 2023 года на фоне антиизраильских и антисемитских выступлений в Германии, в которых, в основном, участвовали живущие в стране выходцы из арабских стран, рассмотрение законопроекта было отложено, а партнеры по коалиции стали говорить о возможности его ужесточения (оппозиция требовала вообще снять его с повестки). Тем не менее, итоговый закон был принят с незначительными изменениями.

Германия — один из мировых лидеров по процентному количеству мигрантов среди населения. По официальным данным на конец 2022 года, из 83 миллионов жителей страны 13,4 миллиона — граждане других государств. В общей сложности имеют 23,8 миллиона жителей Германии.