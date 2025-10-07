Цены на золото впервые превысили отметку в четыре тысячи долларов за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (Comex) 7 октября достигла 4000,1 доллара за унцию.

Цены на золото достигли пика примерно 03:28 по Москве, а к утру вторника замедлили рост. По данным на 08:50, золото торговалось на уровне 3,985,1 доллара за унцию.

Рост спроса на золото наблюдается на фоне первой за шесть лет приостановки правительства США, ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, а также политических кризисов во Франции и Японии.

Кроме того, рост цен на золото подталкивают крупные закупки центральных банков, особенно стран с развивающейся экономикой, которые пытаются снизить зависимость от доллара.

Читайте также

В России стремительно растут цены. Как защитить сбережения от инфляции? Сделать это можно не только в банках. Выгодны ли инвестиции в валюту, золото и другие активы?

Читайте также

В России стремительно растут цены. Как защитить сбережения от инфляции? Сделать это можно не только в банках. Выгодны ли инвестиции в валюту, золото и другие активы?