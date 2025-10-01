Правительство США приостановило работу. Конгрессу не удалось утвердить бюджет на новый финансовый год

Конгресс США не смог принять бюджет на новый финансовый год, который начался 1 октября, работа правительства частично заблокирована.

Формально у правительства нет средств на оплату работы государственных служащих. Большинство чиновников (750 тысяч человек) на время так называемого шатдауна уйдут в неоплачиваемый отпуск. Критически важные сотрудники, например, военные и медицинские работники, во время шатдауна будут работать без зарплаты.

С 1981 года работа правительства США останавливается 15 раз. Однако за последние шесть лет это первый шатдаун.

CNN отмечает, что каждый шатдаун имеет свои особенности, но, как правило, структуры, обеспечивающие защиту жизни и имущества граждан, продолжают работать. При этом приостановка работы правительства влияет, например, на ход рассмотрения инициатив в конгрессе, так как принятие бюджета становится главной темой заседаний.