Суд национализировал оператора сотовой связи в Тамбовской области «Ланта». Генпрокуратура обвиняла его совладельца в финансировании ВСУ

Октябрьский районный суд Тамбова удовлетворил требование Генпрокуратуры и изъял в доход государства активы владельцев оператора сотовой связи Александра Зайцева и Александра Васильева. Об этом сообщила пресс-служба судов Тамбовской области.

Генпрокуратура обратилась с иском в суд в сентябре 2025 года. Ответчиками по нему выступали Александр Зайцев, его жена Маргарита, Александр Васильев, а также болгарская ассоциация For free Russia association, которую создал Зайцев. По версии ведомства, после Евромайдана в Киеве в 2014 году Александр и Маргарита Зайцевы поддержали новые власти Украины, а также информационно и материально поддерживали участников протестных акций, которые проводил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В прокуратуре заявили, что Александр и Маргарита Зайцевы в 2017 году переехали в Болгарию, где создали некоммерческую ассоциацию For free Russia association — движение «За свободную Россию», председателем которой выступает бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Несмотря на переезд, Зайцев, как утверждает Генпрокуратура, продолжает получать доход от деятельности оператора связи «Ланта» через своего бизнес-партнера Александра Васильева. Полученные деньги, утверждают в прокуратуре, бизнесмен использует для финансирования Вооруженных сил Украины.

Помимо «Ланты», Генпрокуратура требовала изъять в доход государства торговые центры «Апельсин» и «Башня» в Тамбове, базу отдыха «Берендей» под Тамбовом и различные объекты недвижимости, а также признать ответчиков «экстремистским объединением». Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.

Васильев, который основал «Ланту» в 2003 году и владеет 49% в ней, категорически отверг обвинения. По его словам, Зайцев, доля которого составляет 51%, никогда не принимал участия в управлении и был «пассивным инвестором». Васильев отмечает, что не знал, на что его партнер тратит полученные дивиденды.

В разговоре с «Коммерсантом» Васильев заявил, что будет обжаловать решение суда. Он рассказал, что суд не разрешил ему привлечь к делу свою жену и органы опеки, так как предметом иска является в том числе совместно нажитое имущество и жилье его родителей. Суд также не позволили ему участвовать в рассмотрении иска по видеосвязи, так как он находится не в России. Васильев добавил, что по решению суда фактически лишен «единственной жилплощади, в которой он прописан».