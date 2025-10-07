Нобелевскую премию по физике дали «за открытие квантового туннелирования на макроуровне»

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии в области физики. Награду получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие квантового туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи».

Работа, отмеченная комитетом, посвящена исследованию поведения сверхпроводящих катушек с разрывом в цепи, так называемом «джозефсоновским контактом». Исследователи установили, что в такой системе возможно наблюдать квантовые эффекты, хотя обычно они незаметны на уровне существенно больше размера атома. Впоследствии сверхпроводящие катушки с джозефсоновским контактом стали широко применяться для хранения квантовой информации и устройств, которые в будущем должны стать квантовыми компьютерами.

В 2024 году нобелевскую премию по физике присудили американским специалистам в области компьютерных наук Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону — с формулировкой «за фундаментальные исследования и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с помощью нейросетей».

Первые обладатели нобелевских премий за 2025 год стали известны 6 октября. Премию в области медицины и физиологии получили Мэри Бранков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи «за исследование периферической иммунологической толерантности».

8 октября объявят нобелевских лауреатов по химии. 9 октября назовут обладателя премии по литературе, а 10 октября в Осло — лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 13 октября.

В каждой категории денежная часть Нобелевской премии составляет 11 миллионов шведских крон. По текущему обменному курсу это около 1,17 миллиона долларов США.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.