В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Награду получили Мэри Бранков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи «за исследование периферической иммунологической толерантности».

Под «толерантностью» здесь имеется ввиду свойство иммунной системы не реагировать на потенциальные раздражители тогда, когда они не представляют опасности — например, на собственные антигены организма. Толерантность по большей части формируется еще на ранних этапах развития в специальном органе — тимусе, где созревают так называемые Т-клетки, лимфоциты, получившие свое название по имени этого органа. Нынешние лауреаты показали, что на этом регуляция иммунной системы на заканчивается, и важные для формирования «правильной» иммунологической толерантности процессы происходят и за пределами тимуса уже во взрослом возрасте. Исследования периферической толерантности имеют прямое отношение к изучению причин аутоимунных и онкологических заболеваний.

Нобелевская премия в области физиологии и медицины в 2024 году была присуждена Виктору Эмбросу и Гэри Равкуну за «открытие микроРНК и исследование их роли в пост-транскрипционной регуляции экспрессии генов».

Объявление лауреата премии в области медицины и физиологии традиционно открывает Нобелевскую неделю. 7 октября объявят, кто получил премию по физике, 8 октября — по химии, 9 октября — по литературе, а 10 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 13 октября.

В каждой категории денежная часть Нобелевской премии составляет 11 миллионов шведских крон. По текущему обменному курсу это около 1,17 миллиона долларов США.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.