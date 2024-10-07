Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие микроРНК

Нобелевский комитет назвал имена обладателей премии по физиологии и медицине. В 2024 году лауреатами стали Виктор Эмброс и Гэри Равкун.

Награду присудили за «открытие микроРНК и исследование их роли в пост-транскрипционной регуляции экспрессии генов».

МикроРНК — это особый класс коротких молекул рибонуклеиновой кислоты, РНК, которые, наряду с другими молекулами, определяют активность многих генов. Во многих случаях именно от микроРНК зависит, будет ли активен определенный ген в тех или иных клетках организма.

В 2023 году Нобелевская премия в области медицины была присуждена Каталин Карико и Дрю Вайсману за «открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные -вакцины от COVID-19».

Объявление лауреатов премии в области физиологии и медицины открывает нобелевскую неделю. 8 октября станут известны имена нобелевских лауреатов по физике, 9 октября — по химии, а 10 октября — по литературе. 11 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 14 октября станет известно, что в этом году получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).

В каждой категории денежная часть Нобелевской премии составляет 11 миллионов шведских крон. По текущему обменному курсу, это чуть более 1 миллиона долларов США.