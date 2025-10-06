Перейти к материалам
Нобелевской премии уже больше 120 лет — не пора ли ее обновить? Скажем, добавить номинаций, пересмотреть правила и чаще награждать женщин?
Отмечаем старт Нобелевской недели — в новом выпуске шоу «Мы не знаем»
53 минуты
12:51, 6 октября 2025
Началась
Нобелевская неделя. Каждый день мы будем узнавать имена новых нобелевских лауреатов — победители получат около 1 миллиона долларов и место в истории науки. Не пора ли немного встряхнуть Нобелевскую премию? Ведь ей уже больше ста лет, и мир с тех пор сильно изменился. Давать за открытие премию только трем человекам, даже если в научную группу входили десятки ученых, — разве это справедливо? Почему до сих пор большинство лауреатов — мужчины из западных стран? И в конце концов, где Нобелевская премия по математике, почему бы ее не учредить? Вопросы о Нобелевской премии и ее проблемах ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов задает Александре Борисовой-Сале — научной журналистке, сотруднице Центра по этике в науке и журналистике, Милан.
