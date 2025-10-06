Рэпер Macan заявил, что «идет служить». Mash писал, что артист проигнорировал шесть повесток в военкомат

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) сообщил в инстаграме, что пойдет служить в армию. «Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — написал он в сторис.

Одним из первых на пост музыканта обратил внимание провластный телеграм-канал Mash, который 1 августа сообщил, что в этом году 23-летний Косолапов проигнорировал шесть повесток в военкомат и что ему может грозить уголовное дело об уклонении от военной службы (статья 328 УК, до двух лет лишения свободы).

Вскоре после этого Z-блогеры раскритиковали Косолапова за уклонение от призыва. Поводом стали новости о том, что он поджег BMW прямо на сцене во время своего концерта в Москве. В этом также участвовал блогер Михаил Литвин, который в 2018 году заявил в интервью, что не служил в армии, потому что «купил военный билет».

Macan — один из самых популярных российских рэперов последних лет. По итогам 2024 года сервис «Яндекс Музыка» объявил его артистом года. Также Macan три года подряд (2022-2024) становился артистом года по версии «VK Музыки». Критики относят его к представителям «пацанского рэпа».