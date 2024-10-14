Блогера Литвина (15М в инстаграме) арестовали из-за драки на матче против команды Басты. «Ветераны России» призвали отправить его на войну

Кузьминский районный суд Москвы назначил 13 суток административного ареста видеоблогеру из-за драки на футбольном матче, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции 14 октября. Литвина признали виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП).

Драка произошла во время матча между командой Литвина Lit Energy и клубом «СКА-Ростов» рэпера Басты (Василия Вакуленко). Матч прошел 12 октября в рамках «Кубка медийной футбольной » на стадионе «Москвич».

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В первом тайме, как сообщает Sport24, фанаты Lit Energy скандировали «Соси СКА!», а болельщики ростовского клуба кричали «Литвин — пидорас!». Судя по записи произошедшего, незадолго до конца тайма Литвин подбежал к трибуне фанатов «СКА-Ростов» и ударил по лицу Сергея Плынина, в прошлом одного из лидеров фанатского движения ЦСКА, известного по прозвищу Маугли.

Литвина оттащили от трибуны, к нему подбежал Баста, который стал обвинять фанатов Lit Energy, что те «заряжают» (скандируют — прим. «Медузы») оскорбительные кричалки. В этот момент к Литвину подошел болельщик ростовской команды и ударил его в голову, блогер продолжил разговор с Бастой.

Судя по трансляции матча, Литвин и Баста несколько минут выясняли отношения. «Вася, меня „пидорасом“ начали называть. Я молодой пацан, я не буду пропускать эту тему!» — заявил 24-летний блогер. В ответ Баста предложил разрешать такие вопросы с ним, а не устраивать «мордобой».

После драки видео случившегося в телеграм-канале опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Интересно, а этот драчун служил в армии?» — написала она. Мизулина опубликовала отрывок из шоу блогера Амирана Сардарова, вышедшего в 2018 году, во время которого Литвин заявил, что не служил в армии, потому что «купил военный билет». На тот момент блогеру было 19 лет.

Провластное общественное движение «Ветераны России» сообщило, что обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о том, что Литвин купил военный билет. В организации призвали «привлечь блогера Михаила Литвина к службе в зоне специальной военной ».