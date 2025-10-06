Аэропорт Осло останавливал работу из-за сообщения о дронах

Аэропорт столицы Норвегии в ночь на 6 октября прерывал работу из-за сообщения о дронах, пишут норвежские СМИ, в том числе VG.

Дроны в районе аэропорта Осло заметил пилот одного из самолетов, заходивших на посадку, сообщили представители норвежской полиции. Они подчеркнули, что речь идет лишь о визуальном наблюдении, иными способами беспилотники в районе аэропорта зафиксированы не были.

Полиция опросила экипаж норвежского самолета и начала расследование инцидента.

Компания-оператор аэропорта Avinor сообщила, что ни один из рейсов не был отменен или перенаправлен в другие аэропорты. Однако посадка нескольких самолетов была задержана.

Аэропорт Осло в ночь на 23 сентября уже прерывал работу из-за замеченных недалеко от него беспилотников. Также дроны, принадлежность которых официально не установлена, были замечены в других частях Норвегии, а также в Дании, где из-за них также несколько раз закрывали аэропорты.

Из-за дронов в последнее время также несколько раз прерывали работу аэропорты Вильнюса и Мюнхена.

