Аэропорт Мюнхена второй день подряд приостанавливает работу из-за дронов

Аэропорт Мюнхена приостановил работу вечером 3 октября из-за беспилотников. Немецкая служба управления воздушным движением временно запретила полеты, сообщает Deutsche Welle.

Работу аэропорта приостановили около 23:00 по местному времени (00:00 мск) после того, как в районе северной и южной взлетно-посадочных полос заметили дроны. Идентифицировать беспилотники не удалось — они быстро скрылись.

По данным оператора аэропорта, из-за случившегося 23 самолета перенаправили в другие аэропорты, 12 рейсов отменили. Еще 46 запланированных вылетов задержали. Вовремя не смогли улететь около 6500 пассажиров.

Утром 4 октября аэропорт сообщил, что полеты постепенно возобновляются, но в течение дня возможны задержки.

В предыдущий раз аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за дронов вечером 2 октября. Тогда вовремя не смогли улететь 3000 пассажиров.

В Мюнхене до 5 октября проходит фестиваль Октоберфест, на который приехали более трех миллионов человек из разных стран мира.