Аэропорт Мюнхена на несколько часов закрыли из-за сообщения о дронах. 3000 пассажиров не смогли улететь вовремя

Аэропорт Мюнхена вечером 2 октября приостанавливал отправление и прием самолетов из-за сообщений о дронах.

Отменен вылет 17 рейсов, 15 самолетов, направлявшихся в Мюнхен, были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Франкфурт и Вену.

Нарушение графика полетов затронуло около трех тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта. Для тех, кто не смог попасть на свои рейсы, в аэропорту были организованны временные спальные места, им предоставили одеяла, закуски и напитки.

О беспилотнике в районе аэропорта сообщили несколько очевидцев, пишет Deutsche Welle. Полицейские обследовали территорию аэропорта, пытаясь обнаружить неизвестные летающие объекты или подозрительных лиц, но ничего найти не удалось.

Аэрпорт Мюнхена второй в Германии (после Франкфурта-на-Майне) по количеству пассажиров.

За последние несколько недель из-за дронов, принадлежность которых официально неизвестна, неоднократно прерывали работу аэропорты Норвегии и Дании.

Читайте также

Российские истребители и дроны продолжают «случайно залетать» в воздушное пространство стран НАТО. Как их власти реагируют на это? Вспоминаем особенно тревожные эпизоды — за время большой российско-украинской войны

Читайте также

Российские истребители и дроны продолжают «случайно залетать» в воздушное пространство стран НАТО. Как их власти реагируют на это? Вспоминаем особенно тревожные эпизоды — за время большой российско-украинской войны