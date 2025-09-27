Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за дронов

Аэропорт столицы Литвы в пятницу два раза приостанавливал работу из-за обнаруженных неподалеку от него беспилотников.

Как сообщает литовское издание Delfi, около полудня из-за сообщений о дроне аэропорт прерывал работу примерно на 10 минут. «Это минимально коснулось двух рейсов», — заметил представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

В 19:14 вновь был получен сигнал о дроне недалеко от аэропорта. Прием и отправление рейсов были прерваны на полчаса. По данным Литовских аэропортов, был отложен вылет самолета LOT Polish Airlines.

В свою очередь литовский портал Etaplius со ссылкой на данные компании Oro Navigacija — поставщика услуг управления воздушным движением — сообщает, что из-за закрытия аэропорта Вильнюса был задержан прилет трех рейсов и вылет четырех.

22 сентября из-за неопознанных дронов прерывали работу аэропорты Осло и Копенгагена. 24 сентября дроны были замечены недалеко от нескольких небольших аэропортов на юге Дании, аэропорт города Ольборг прерывал прием и отправление рейсов. 25 сентября аэропорт Ольборга вновь закрывали из-за дронов.

Литовское LRT, обратило внимание РБК, 25 сентября сообщало о временной приостановке работы аэропорта Вильнюса. Тогда был незначительно нарушен график четырех рейсов, заявляли представители Литовских аэропортов.