В школах Югры запретили носить никабы и хиджабы
Источник: Ura.ru
Все школы в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) утвердили локальные акты, запрещающие носить головные уборы, в том числе никабы и хиджабы. Запрет действует в 303 школах, сообщило 3 октября издание Ura.ru, ссылаясь на департамент образования и науки округа.
В ведомстве отметили, что запрет распространяется на любые головные уборы, в том числе косынки, тюбетейки и шляпы.
В департаменте добавили, что школы сами приняли такие решения, учтя мнения родительских советов и общественности.
Югра стала вторым регионом России, где в школах запретили носить хиджабы и никабы, пишет The Moscow Times. Первым стала Владимирская область, где подобный запрет ввели в октябре 2024 года.