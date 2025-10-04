В школах Югры запретили носить никабы и хиджабы

Все школы в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) утвердили локальные акты, запрещающие носить головные уборы, в том числе . Запрет действует в 303 школах, сообщило 3 октября издание Ura.ru, ссылаясь на департамент образования и науки округа.

В ведомстве отметили, что запрет распространяется на любые головные уборы, в том числе косынки, тюбетейки и шляпы.

В департаменте добавили, что школы сами приняли такие решения, учтя мнения родительских советов и общественности.

Югра стала вторым регионом России, где в школах запретили носить хиджабы и никабы, пишет The Moscow Times. Первым стала Владимирская область, где подобный запрет ввели в октябре 2024 года.

Реакция на запрет во Владимирской области

В школах Владимирской области запретили хиджабы и никабы. Против выступили депутаты от Чечни и Дагестана. На защиту встали пропагандисты и Z-блогеры Цепочка событий

