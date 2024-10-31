В школах Владимирской области запретили хиджабы и никабы. Против выступили депутаты от Чечни и Дагестана. На защиту встали пропагандисты и Z-блогеры Цепочка событий

Елена Афонина / ТАСС / Profimedia

Власти Владимирской области в октябре 2024 года запретили в образовательных учреждениях носить одежду, «демонстрирующую религиозную принадлежность», в том числе и . Против этого выступили религиозные и политические деятели Чечни и других регионов Северного Кавказа, которые потребовали отменить введенный запрет. К дискуссии присоединились российские пропагандисты и Z-блогеры, вставшие на сторону властей Владимирской области. Рассказываем, как развивались события.

22 октября 2024 года

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Министерство образования и молодежной политики Владимирской области издало приказ, согласно которому в образовательных учреждениях «не допускается ношение одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающихся (в том числе хиджабов, никабов и т. д.)».

25-26 октября

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Приказ министерства вступил в силу в день официальной публикации, 25 октября. СМИ обратили внимание на решение 26 октября. В тот же день региональное министерство пояснило в своей группе во «ВКонтакте», что, согласно Конституции, Россия — светское государство, «церковь отделена от государства, в том числе от сферы светского образования», а установленные требования «обеспечивают поддержание религиозного нейтралитета» в школах.

28 октября

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Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) заявил, что хиджаб — «это не просто религиозная одежда, это не религиозный атрибут, это ежедневная традиционная одежда мусульманки, символ ее чести и достоинства». Организация заявила, что власти Владимирской области выступили с «деструктивной» инициативой, направленной «на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни в России».

Позже 28 октября

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Муфтий Чечни, советник главы республики Салах Межиев заявил, что решение властей Владимирской области нарушает Конституцию России. «Наше недоумение также вызывает, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды», — заявил Межиев.

29 октября

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Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова вместе с другими чеченскими депутатами встретился с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить введенный запрет. «Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа», — заявил Делимханов. Он назвал владимирских чиновников «безответственными людьми», которые «подрывают стабильность общества».

Также хочу в очередной раз пояснить разницу между никабом и хиджабом. Никаб — женская одежда, закрывающая лицо, тогда как хиджаб не закрывает лицо. Никаб мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки. Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!

о запрете никаба в регионах России

Носить никаб запретили уже в двух регионах России — и многие хотят распространить норму на всю страну. Почему именно этот предмет одежды вызывает ожесточенные споры? Он обязателен для мусульманок? И в каких странах никаб уже запретили?

о запрете никаба в регионах России

Носить никаб запретили уже в двух регионах России — и многие хотят распространить норму на всю страну. Почему именно этот предмет одежды вызывает ожесточенные споры? Он обязателен для мусульманок? И в каких странах никаб уже запретили?

29-30 октября

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Российские «военкоры» раскритиковали власти Чечни из-за попытки добиться отмены решения правительства Владимирской области. Блогер Юрий Котенок назвал слова Адама Делимханова «откровенной угрозой» и призвал не «прогибаться». Бывший депутат Верховной Рады и один из лидеров сепаратистов Донбасса Олег Царев заявил, что «Чечня является частью России, но не наоборот». Провоенный канал «Два майора» призвал Делимханова «не лезть в чужой монастырь со своим уставом» и не употреблять фразу «доходчиво объясним» в отношении органов власти. Z-блогер Роман Сапоньков допустил, что подобные действия чеченских депутатов показывают «ослабление федерального центра во время ». Автор телеграм-канала Alex Parker Returns написал, что «третья чеченская война неизбежна».

30 октября

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Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев назвал чиновников Владимирской области «идиотами», которые «решили противодействовать большой, важной и нужной политике», проводимой в России. Выступая на круглом столе в Госдуме, депутат заявил, что «в Дагестане с мозгами все нормально — мы никому не запрещаем ни крестики, ни , ни что-либо другое». Обращаясь к властям Владимирской области, он добавил: «Вы что, важнее, чем Конституция России?»

позже 30 октября

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Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Бийсултан Хамзаев «хайпажор» и «работает на клики, чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях». «К сожалению, это кидает тень на парламент, власть и так далее», — сказал ведущий. Вечером того же дня Попов написал в телеграм-канале: «Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает».

Также 30 октября

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Пресс-служба правительства Владимирской области сообщила «Коммерсанту», что при принятии документа власти опирались «на опыт других регионов, а также на позицию Верховного суда», который в 2015 году подтвердил правомерность таких запретов в школах. Высокопоставленный источник, близкий к руководству области, заявил «Коммерсанту», что власти региона испытывают «легкое удивление» из-за возникшей ситуации. «Если кто-то считает, что нарушено его право, — пожалуйста, можно обратиться в суд. Мы же в правовом государстве живем», — сказал собеседник газеты. Он отметил, что «небольшое и дружное» мусульманское сообщество Владимирской области недовольства по поводу приказа никак не выражало, «но почему-то люди извне [из других регионов] пытаются обсуждать наши внутренние дела». Источник добавил, что власти не собираются отменять приказ: «Было бы странным отменять это решение на основании каких-то публичных заявлений».

31 октября

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов: «Смотрите, каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участие».