The New York Times: США планирует за год принять не более 7500 беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа собирается установить на следующий год рекордно низкий лимит по приему новых беженцев, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники. По их данным, лимит составит 7500 человек.

Большую часть мест планируют зарезервировать для беженцев- из ЮАР и других групп, которые подвергаются «несправедливой дискриминации», пишет газета, ссылаясь на источники и изученные документы.

Окончательное решение примут после того, как Белый дом проконсультируется с конгрессом. Пока что обсуждение этого вопроса невозможно, поскольку правительство приостановило работу из-за того, что конгресс не принял бюджет на новый финансовый год.

Американский чиновник заявил изданию, что в финансовом году, начавшемся 1 октября, США не примут ни одного беженца, пока демократы и республиканцы не достигнут соглашения о финансировании правительства.

Лимит в 7500 беженцев более чем в 15 раз меньше, чем лимит в 125 тысяч человек, установленный администрацией 46-го президента США Джо Байдена в прошлом году. Это также в два раза меньше нормы в 15 тысяч человек, установленной самим Трампом в 2020 году, в конце его первого срока на посту президента.

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в феврале развернул широкую кампанию, призванную ограничить иммиграцию в США. Среди прочего в первый день своего второго президентского срока Трамп приостановил переселение большинства беженцев. Кроме того, он фактически лишил людей, находящихся на границе США и Мексики, возможности просить убежище в Соединенных Штатах.

