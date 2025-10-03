ХАМАС ответил на «план Трампа». Террористы согласились освободить израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС ответило на предложение президента США Дональда Трампа о мирном урегулировании в секторе Газа, сообщают Reuters, журналист Axios Барак Равид и катарский телеканал «Аль-Джазира».

По их данным, руководство ХАМАС согласилось:

освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с условиями Трампа;

немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей плана;

передать управление сектором Газа палестинскому комитету.

«Мы ценим усилия президента Трампа по прекращению войны», — цитирует заявление ХАМАС журналист Axios.

Другие вопросы «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры, в которой ХАМАС будет участвовать и вносить свой ответственный вклад», говорится в заявлении. При этом план Трампа предусматривает отстранение ХАМАС от власти в Газе.

США опубликовал план Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и ХАМАС 29 сентября. Он предусматривает введение в секторе Газа временного внешнего управления, поэтапный вывод израильских войск, освобождение израильских заложников и палестинских заключенных.

Израиль и другие страны поддержали план практически сразу. В ХАМАС до сих пор не сообщали о своей позиции. Ранее 3 октября Трамп на фоне молчания палестинского движения объявил дедлайн для сделки по сектору Газа до конца недели.

