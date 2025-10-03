Трамп объявил дедлайн для сделки по сектору Газа: ХАМАС должен согласиться до конца недели — иначе будет «ад, которого еще никто никогда не видел»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у террористического движения ХАМАС есть время до воскресенья, чтобы принять предложенный им мирный план по Газе.
Дедлайн, объявленный Трампом, наступит 5 октября в шесть вечера по времени Восточного побережья США. В Палестине в это время будет час ночи понедельника.
Трамп заявил, что мир на Ближнем Востоке «наступит так или иначе», а вокруг ХАМАС в случае отказа от сделки «разразится ад, которого еще никто никогда не видел».
Трамп опубликовал свой план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС 29 сентября. Он предусматривает введение в секторе Газа временного внешнего управления и поэтапный вывод израильских войск. ХАМАС должен будет освободить заложников и передать Израилю тела погибших; боевики группировки получат амнистию. Израиль освободит 50 пожизненно заключенных и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.
План Трампа официально поддержан Израилем, Турцией, Катаром и другими странами региона.