Президент США Дональд Трамп заявил, что у террористического движения ХАМАС есть время до воскресенья, чтобы принять предложенный им мирный план по Газе.

Дедлайн, объявленный Трампом, наступит 5 октября в шесть вечера по времени Восточного побережья США. В Палестине в это время будет час ночи понедельника.

Трамп заявил, что мир на Ближнем Востоке «наступит так или иначе», а вокруг ХАМАС в случае отказа от сделки «разразится ад, которого еще никто никогда не видел».

Трамп опубликовал свой план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС 29 сентября. Он предусматривает введение в секторе Газа временного внешнего управления и поэтапный вывод израильских войск. ХАМАС должен будет освободить заложников и передать Израилю тела погибших; боевики группировки получат амнистию. Израиль освободит 50 пожизненно заключенных и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

План Трампа официально поддержан Израилем, Турцией, Катаром и другими странами региона.

