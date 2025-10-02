Wyborcza: российские спецслужбы готовили диверсии в Польше, Германии и Литве с использованием дронов и банок из-под кукурузы, в которых была взрывчатка

Российская военная разведка (ГРУ) могла готовить атаки на территории Польши, Литвы и Германии с использованием беспилотников и банок из-под кукурузы, в которых была спрятана взрывчатка. Об этом говорится в материале польской газеты Wyborcza, который пересказывает RMF 24.

Газета в своем материале ссылается на Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) и прокуратуру страны.

По данным спецслужб Польши, один из тайников с банками был обнаружен на кладбище в литовском городе Каунас. На беспилотниках польские силовики обнаружили крепления, соответствующие по диаметру банкам. Предполагается, что банки со взрывчаткой должны были крепиться к беспилотникам.

Wyborcza также пишет о задержании 27-летнего Вячеслава Г., которого подозревают в том, что он занимался транспортировкой взрывчатки и дронов между Литвой, Польшей и Германией. Следствие утверждает, что он выполнял инструкции человека, с которым общался в телеграме.

В Испании также задержан знакомый Вячеслава по имени Сергей. Wyborcza пишет, что его экстрадировали в Польшу.

В июле 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в стране задержаны 32 человека, которых подозревают в том, что они сотрудничали с российскими спецслужбами и были причастны к нападениям и диверсиям. Один из задержанных уже осужден и находится в тюрьме. Среди ожидающих суда — граждане Польши, России, Украины, Беларуси и колумбиец.

Летом 2024 года на складах в Германии и Великобритании взорвались посылки, отправленные из Литвы В причастности к взрывам обвиняют Россию. Диверсию планировалось совершить месяцем раньше, но тогда ее исполнитель заблудился в жилом комплексе в Вильнюсе

