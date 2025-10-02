Wyborcza: российские спецслужбы готовили диверсии в Польше, Германии и Литве с использованием дронов и банок из-под кукурузы, в которых была взрывчатка
Российская военная разведка (ГРУ) могла готовить атаки на территории Польши, Литвы и Германии с использованием беспилотников и банок из-под кукурузы, в которых была спрятана взрывчатка. Об этом говорится в материале польской газеты Wyborcza, который пересказывает RMF 24.
Газета в своем материале ссылается на Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) и прокуратуру страны.
По данным спецслужб Польши, один из тайников с банками был обнаружен на кладбище в литовском городе Каунас. На беспилотниках польские силовики обнаружили крепления, соответствующие по диаметру банкам. Предполагается, что банки со взрывчаткой должны были крепиться к беспилотникам.
Wyborcza также пишет о задержании 27-летнего Вячеслава Г., которого подозревают в том, что он занимался транспортировкой взрывчатки и дронов между Литвой, Польшей и Германией. Следствие утверждает, что он выполнял инструкции человека, с которым общался в телеграме.
В Испании также задержан знакомый Вячеслава по имени Сергей. Wyborcza пишет, что его экстрадировали в Польшу.
В июле 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в стране задержаны 32 человека, которых подозревают в том, что они сотрудничали с российскими спецслужбами и были причастны к нападениям и диверсиям. Один из задержанных уже осужден и находится в тюрьме. Среди ожидающих суда — граждане Польши, России, Украины, Беларуси и колумбиец.