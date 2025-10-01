«Талибан» объяснил отключение интернета по всему Афганистану «разрушением инфраструктуры»

Правящее в Афганистане движение «Талибан» объявило, что отключение интернета в стране связано с «разрушением оптоволоконной инфраструктуры». Заявление было опубликовано в групповом чате в WhatsApp, котором есть пакистанские журналисты, передает Associated Press.

Это, как отмечает агентство, первое публичное заявление представителей движения об отключениях интернета в стране, которые привели к сбоям в банковской сфере, торговле и авиации.

По словам представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, в настоящее время оптоволоконные сети заменяются. Когда и будет ли восстановлен доступ в интернет, в сообщении не уточняется. Информацию о том, что «Талибан» ввел запрет на доступ к интернету по всей стране, представитель движения назвал «слухами».

Вечером 29 сентября стали появляться сообщения, что по всему Афганистану полностью пропал интернет.

Как пишет BBC News, талибы в течение нескольких последних недель отключали оптоволоконный интернет в различных провинциях страны. В понедельник, 29 сентября, несколько жителей Кабула сообщили журналистам, что к 17:00 по местному времени у них перестал работать интернет. На следующий день сообщалось о проблемах с мобильным интернетом и спутниковым телевидением.

Организация NetBlocks, занимающаяся мониторингом свободы интернета в мире, отмечала, что отключением оптоволоконного интернета «Талибан» начал внедрять «меры по обеспечению нравственности» в стране.

Миссия ООН в Афганистане призвала «Талибан» немедленно и в полном объеме восстановить доступ в интернет в стране. «Ограничение доступа сделало Афганистан почти полностью отрезанным от внешнего мира и может нанести значительный ущерб афганскому народу, в том числе угрожая экономической стабильности и усугубляя один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире», — говорилось в заявлении ООН.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны войск международной коалиции во главе с США. После смены власти в Афганистане значительно ухудшилась ситуация с правами женщин.

В июле 2025 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест руководителей «Талибана» — верховного лидера движения Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи «Исламского эмирата Афганистана» Абдул Хакима Хаккани. Их обвиняют в том, что «посредством приказов, подстрекательства или содействия», они совершили «преступления против человечности в виде преследования по гендерным основаниям девушек и женщин», а также тех, кто им помогал.