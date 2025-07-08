МУС выдал ордер на арест руководителей «Талибана» за преследование женщин в Афганистане

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест руководителей «Талибана» — верховного лидера движения Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи «Исламского эмирата Афганистана» Абдул Хакима Хаккани. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Суд считает, что Ахундзада и Хаккани, «посредством приказов, подстрекательства или содействия», совершили «преступления против человечности в виде преследования по гендерным основаниям девушек и женщин», а также тех, кто им помогал.

«Эти преступления, по мнению суда, совершались на территории Афганистана с момента захвата власти талибами 15 августа 2021 года и продолжались по крайней мере до 20 января 2025 года», — говорится в сообщении.

По мнению суда, политика «Талибана» привела к серьезным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана, это сопровождалось убийствами, лишением свободы, пытками, изнасилованиями и похищениями.

«Хотя некоторые запреты и нормы были введены для всего населения, основной целью стали именно женщины и девушки, которые подверглись лишению основных прав из-за своей гендерной принадлежности», — заявили в МУС.

Прокуратура МУС запросила ордер на арест руководителей «Талибана» в январе 2025 года.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны войск международной коалиции во главе с США. После смены власти в Афганистане значительно ухудшилась ситуация с правами женщин.

«Талибан» был признан террористической организацией в России в 2003 году — после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН. После прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году Россия начала активно с ними сотрудничать. В декабре 2024 года Госдума приняла закон, позволяющий исключать организации из списка террористических по решению суда. В апреле суд приостановил запрет «Талибана» в России. Летом 2025 года власти России официально признали Исламский Эмират Афганистан, а введенный «Талибаном» флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве.

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