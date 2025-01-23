Прокурор МУС запросил ордер на арест руководителей «Талибана»

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) запросила ордер на арест руководителей движения «Талибан».

«Есть разумные основания полагать, что Верховный лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада и главный судья „Исламского эмирата Афганистана“ Абдул Хаким Хаккани несут уголовную ответственность за преступление против человечности, связанное с преследованием по признаку пола», цитирует CNN распространенное прокуратурой заявление.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны войск международной коалиции во главе с США. После смены власти в Афганистане значительно ухудшилась ситуация с правами женщин, неоднократно отмечали международные организации.

Официально ни одна страна мира не признала законность новых властей Афганистана, отмечает CNN, однако некоторые государства, в том числе Россия, поддерживают отношения с талибами. При этом «Талибан» все еще имеет в РФ статус террористической организации, хотя российские власти и заявляли о планах его отменить.

Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные на территории стран, которые ратифицировали Римский статут — при этом обвиняемый может быть гражданином любой страны. Афганистан является участником Римского статута Международного уголовного суда, Россия этот документ не ратифицировала.