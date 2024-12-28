Путин подписал закон, позволяющий исключить «Талибан» из списка террористических организаций
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключать организации из списка террористических. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, запрет на деятельность организации, объявленной в России террористической, предлагается отменять по решению суда на основании иска генпрокурора или его заместителя.
Для такого решения должны быть «фактические данные о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».
Законопроект внесли в Госдуму в конце ноября. 10 декабря его приняли в первом чтении, 17 декабря — сразу во втором и третьем.
Предполагается, что закон был принят для того, чтобы исключить из списка террористических организаций движение «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане в 2021 году.
Российские власти неоднократно за последние годы говорили о планах исключить «Талибан» из списка террористических организаций. В частности, в октябре 2021 года — уже после ухода США из Афганистана и захвата власти в стране талибами — президент России Владимир Путин заявил, что Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но сделать это в первую очередь должен Совет безопасности ООН. В МИД России заявили, что вопрос об исключении «Талибана» из списка террористических организаций прорабатывается.
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