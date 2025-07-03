Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан

Власти России официально признали Исламский Эмират Афганистан, сообщили ТАСС в МИД РФ. Как передает агентство, введенный «Талибаном» флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве. Это произошло впервые после прихода движения к власти в 2021 году.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что Путин решил признать Исламский Эмират Афганистан по предложению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По словам дипломата, это решение «демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном».

Как отмечает агентство Reuters, Россия стала первой в мире страной, которая официально признала власть «Талибана» в Афганистане, после того как движение стало править в стране в 2021 году.

Движение «Талибан» было признано террористической организацией в России в 2003 году — после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН.

После прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году Россия начала активно с ними сотрудничать. Представители движения регулярно приезжают в РФ и встречаются с российскими чиновниками.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, позволяющий исключать организации из списка террористических по решению суда. Закон подписал Владимир Путин.

В конце марта 2025 года Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой приостановить запрет деятельности «Талибан». В апреле суд приостановил запрет движения в РФ.

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