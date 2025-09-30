В Афганистане полностью пропал интернет

По всему Афганистану полностью пропало интернет-соединение, сообщила организация NetBlocks, занимающаяся мониторингом свободы интернета в мире. Судя по графику, который опубликовала организация, отключение началось вечером 29 сентября.

В организации связали это с тем, что «Талибан», находящийся у власти в Афганистане, начал внедрять «меры по обеспечению нравственности».

Также недоступна мобильная связь, сообщили местные жители агентству Reuters. Об этом же говорят в NetBlocks.

Ранее в сентябре по меньшей мере в 10 провинциях Афганистана запретили оптоволоконный интернет по приказу верховного лидера «Талибана». Представители власти говорили, что решили перерезать оптоволоконные линии связи, чтобы предотвратить безнравственность.

В прошлом, как пишет Reuters, «Талибан» выражал обеспокоенность из-за порнографии в интернете.

