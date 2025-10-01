Дмитрия Быкова заочно приговорили к семи годам колонии

Обновлено. Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова к семи годам колонии, сообщает «Медиазона». Также ему запретили на четыре года администрировать сайты.

Государственный обвинитель попросил заочно приговорить писателя Дмитрия Быкова к семи годам по делу о «фейках» об армии и уклонении от обязанностей «иноагента», сообщает РИА Новости.

Также ему попросили назначить штраф в размере 300 тысяч рублей и запретить на пять лет администрировать сайты, добавляет «Медиазона».

Поводом для уголовного преследования стало интервью Быкова ютьюб-каналу «Популярная политика». В октябре 2023 года писатель обсуждал с ведущими канала российский удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 59 человек.

Защита Быкова заявила в суде, что писатель не согласен с обвинением и считает свое преследование политически мотивированным.

Дмитрий Быков уехал из России осенью 2021 года. Писатель публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. В июле 2022 года Минюст РФ включил его в реестр «иноагентов». Ряд российских издательств и книжных магазинов прекратили продавать книги Быкова.

В феврале 2024 года московский суд также оштрафовал Быкова по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила писателя в перечень «террористов и экстремистов».