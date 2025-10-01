Литературоведу Александру Архангельскому не разрешили использовать произведения Пастернака в своей книге из-за статуса «иноагента»

Литературовед и публицист Александр Архангельский рассказал, что юристы, управляющие правами на творчество Бориса Пастернака, не разрешили ему включать произведения писателя в свою книгу из-за статуса «иностранного агента».

Архангельский написал в своем телеграм-канале, что составляет антологию русской поэзии. Издателем книги выступает Георгий Урушадзе, основатель издательства Freedom Letters. По словам Архангельского, они договорились, что «все должно быть по закону, с соблюдением авторских прав».

«То есть, если не прошло 70 лет со смерти автора, нужно спрашивать согласия либо наследников либо их законных представителей. Юристов, управляющих правами на Пастернака (не семья!), я честно предупредил в запросе, что я иноагент. После долгой паузы ответили, что „не имеют возможности работать с пользователями прав — иностранными агентами по действующему законодательству“. Не буду впадать в пафос, напоминать, что речь об авторе „Доктора Живаго“, который был прямо обвинен в иностранном влиянии, выдавлен за пределы легального литературного поля», — рассказал Архангельский.

Он добавил, что найдет с издателем «красивый выход» из ситуации, но не уточнил какой. По его словам, недавно у него произошел похожий случай, когда он попросил у неназванного государственного музея в России разрешение на использование на обложке книги про Александра Пушкина портрет писателя, созданный Орестом Кипренским.

«Ответ был подписан заместителем директора по безопасности: „В связи с внесением Александра Архангельского в списки иноагентов, размещение изображения музейного предмета из собрания Галереи Ореста Кипренского „Портрет А. С. Пушкина“ на обложке книги… считаем нецелесообразным“», — рассказал Архангельский.

Как отмечает бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, портрет Пушкина работы Кипренского хранится в Третьяковской галерее в Москве.

Минюст включил Александра Архангельского в реестр «иностранных агентов» в ноябре 2024 года.