Литературовед и публицист Александр Архангельский сообщил, что наследники поэта и прозаика Бориса Пастернака позволили использовать его стихотворения в книге, которую готовит Архангельский.

«История с отказом агентства в праве использовать стихи Пастернака в антологии „Стихи, без которых нельзя“ завершилась самым чистым и самым красивым образом. Получил письмо от наследников любимого поэта с согласием. Агентство будет принимать решения лишь с ведома семьи», — написал он в телеграм-канале 12 октября.

Архангельский ранее сообщил, что юристы, управляющие правами на творчество Бориса Пастернака, не разрешили ему включать произведения поэта в свою книгу из-за того, что Архангельский объявлен в России «иностранным агентом».

Антологию русской поэзии, которую составляет Архангельский, планирует издать Георгий Урушадзе, основатель издательства Freedom Letters.