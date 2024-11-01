Минюст объявил «иноагентами» писателя Александра Архангельского и журналиста Александра Горбачева
Источник: Минюст РФ
Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него четырех человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В реестр попали:
- писатель и публицист Александр Архангельский,
- журналист Александр Горбачев,
- журналистка, вице-президент фонда «Свободная Бурятия» Анна Зуева,
- журналист из Марий Эл Алексей Серегин.
Согласно пресс-релизу Минюста, Архангельский, Горбачев, Зуева и Серегин выступали против «специальной военной операции», а также распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей.