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Минюст объявил «иноагентами» писателя Александра Архангельского и журналиста Александра Горбачева

Источник: Минюст РФ

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него четырех человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр попали:

  • писатель и публицист Александр Архангельский,
  • журналист Александр Горбачев,
  • журналистка, вице-президент фонда «Свободная Бурятия» Анна Зуева,
  • журналист из Марий Эл Алексей Серегин.

Согласно пресс-релизу Минюста, Архангельский, Горбачев, Зуева и Серегин выступали против «специальной военной операции», а также распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей. 