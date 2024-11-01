Минюст объявил «иноагентами» писателя Александра Архангельского и журналиста Александра Горбачева

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него четырех человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр попали:

писатель и публицист Александр Архангельский,

журналист Александр Горбачев,

журналистка, вице-президент фонда «Свободная Бурятия» Анна Зуева,

журналист из Марий Эл Алексей Серегин.

Согласно пресс-релизу Минюста, Архангельский, Горбачев, Зуева и Серегин выступали против , а также распространяли «недостоверную информацию» о решениях российских властей.