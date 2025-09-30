YouTube выплатит 24 миллиона долларов за блокировку аккаунта Трампа

Видеохостинг YouTube согласился выплатить 24,5 миллиона долларов для урегулирования иска, который подал против сервиса президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

Аккаунт Трампа на YouTube заблокировали в январе 2021 года — вскоре после того, как его сторонники устроили беспорядки в Капитолии. Трамп оспорил это решение в суде.

Согласно условиям заключенной сделки, YouTube выплатит 22 миллиона долларов некоммерческой организации Trust for the National Mall, которая отвечает за строительство бального зала в Белом доме. Остальные 2,5 миллиона будут распределены между другими истцами по делу, среди которых Американский консервативный союз.

Трамп, комментируя решение YouTube, назвал это «масштабной победой», которая доказывает, что «цензура в сфере высоких технологий имеет последствия».

YouTube станет третьей крупной технологической компанией, которая согласилась выплатить миллионы долларов для урегулирования иска Трампа из-за блокировки его аккаунтов. В конце января Meta (владелец Facebook и Instagram) согласилась выплатить Трампу 25 миллионов долларов, в феврале соцсеть X (бывший Twitter) решила выплатить ему 10 миллионов долларов.

Facebook, Instagram, YouTube и Twitter в январе 2021 года заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента США, устроили штурм здание конгресса. Руководство соцсетей посчитало, что в своих сообщениях Трамп поддерживал погромщиков. Трамп подал на компании в суд.

